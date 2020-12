Het komende half jaar wordt aan de vijver op het Jaarbeursplein in Utrecht gewerkt. De wanden van de vijver moeten vervangen worden omdat de betonkwaliteit niet goed genoeg blijkt.

De aannemer betaalt de werkzaamheden zelf en gaat ze ook zelf uitvoeren, aldus de gemeente. De wanden van de vijver worden voor een deel afgebroken en daarna weer opgebouwd.

De bijzonder waterfilterende planten worden tijdelijk uit de vijver verwijderd, maar komen na de herstelwerkzaamheden weer terug. De vijver kan na de werkzaamheden ook weer worden afgedekt en als podium worden gebruikt.

De werkzaamheden duren tot eind mei. Volgens de gemeente is er geen verkeershinder voor de omgeving of in de parkeergarage.