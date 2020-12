The VR Room in Utrecht heeft de coronacrisis niet overleefd. Het bedrijf dat VR-entertainment aanbood is failliet.

De Utrechtse onderneming sleepte in 2017 nog de nominatie Startup van het Jaar binnen. Het bedrijf zat tijdelijk aan de Twijnstraat en had een vaste vestiging aan de Overste Den Oudenlaan. Na een succesvolle start in Utrecht werd er ook een locatie in Amsterdam geopend.

Bij The VR Room waren verschillende spellen te spelen waarbij virtual reality werd gebruikt.

Oprichter Wouter van den Bijgaart: "We moesten twee keer dicht vanwege de lockdowns, maar dat was niet eens het grootste obstakel. Toen we weer open mochten, bleven reserveringen van voornamelijk bedrijven uit. Daarbij mochten we ook maar maximaal vier mensen tegelijk laten spelen."

De locatie in Amsterdam sloot als eerste de deuren. "De omzet daalde hard, maar de lasten bleven staan. Fatsoenlijke marges waren niet meer mogelijk."

Ferdinand Bosvelt van Wijn & Stael Advocaten is aangesteld als curator. Hij onderzoekt op dit moment of een doorstart mogelijk is.