Het beeld Staande figuur van kunstenaar Paul van Crimpen in Park Oog in Al is vernield. De gemeente Utrecht gaat aangifte doen van vernieling van het werk.

Wat er precies gebeurd is, is niet bekend. Het beeld wordt naar het depot gebracht waar gekeken wordt of het nog te restaureren is.

De aankoop van het werk is gedaan met het kunstbudget, toen aan de Oude Kerkweg in Hoograven in 1970 een nieuwe veegpost van de gemeentelijke reinigingsdienst werd geopend.

Het budget dat voortkwam uit de percentageregeling beeldende kunst was te weinig voor een nieuw kunstwerk. Daarom werd het beeld Staande figuur, gemaakt in 1955, aangekocht.

De Adviescommissie voor Beeldende Kunst vond het een mooi werk, maar vond het bij de veegpost niet goed staan. Uiteindelijk kreeg het beeld een plekje in park Oog in Al.

Daar stond het al die tijd totdat het deze week vernield werd.