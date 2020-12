Twee inbrekers hebben in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken bij de redactie van DUIC op de Helling in Utrecht. Met een moker werd het raam van de deur ingeslagen waarna twee verdachten naar binnen klommen.

De inbraak vond rond 03.55 uur plaats. Op camerabeelden is te zien dat de twee inbrekers op scooters voor het pand stoppen om daarna toe te slaan.

Na het vernielen van het raam van de voordeur klimmen ze naar binnen om even later naar buiten te komen met meerdere computers. Ook andere bedrijven in het pand zijn slachtoffer geworden van de inbraak.

Omwonenden werden wakker van de het lawaai en belden snel de politie. Agenten waren na een paar minuten aanwezig, maar toen waren de inbrekers al weg.

Hoofdredacteur van DUIC, Robert Oosterbroek: "Het is heel vervelend dat we elke dag hard bezig om ons werk te doen en dan worden je spullen in enkele minuten geroofd. Gelukkig hebben we van het meeste werk back-ups en gaan we vandaag gewoon weer verder met ons werk."