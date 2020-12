Op de Dickensplaats in de Utrechtse wijk Oog in Al is deze week begonnen met het bouwen van 48 sociale huurwoningen. De nieuwbouw bestaat uit 24 eengezinswoningen en een appartementenblok met 24 appartementen.

De sociale huurwoningen, in handen van Mitros, komen op de plek waar eerder verouderde garageboxen, een garagebedrijf en acht woningen stonden. In de nieuwe appartementen komt een een lift en de appartementen krijgen een eigen aansluiting voor een scootmobiel. De eengezinswoningen krijgen zonnepanelen die warmte en elektriciteit opwekken.

Wethouder Klaas Verschuure sloeg deze week de eerste paal op de Dickensplaats de grond in. "Door deze nieuwbouw worden er betaalbare woningen toegevoegd in onze stad. Met de nieuwbouw is de herontwikkeling van Halve Maan Noord compleet", aldus Verschuure.

De huizen worden vanaf begin volgend jaar aangeboden via Woningnet. De woningen moeten eind 2021 worden opgeleverd.