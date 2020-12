Zo'n honderd afvalcontainers in de gemeente Utrecht blijven vanwege de veiligheid alleen toegankelijk met een pasje of telefoon. Het gaat om containers met een ingebouwde pers die gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen.

Het gaat specifiek om afvalcontainers met een ingebouwde pers. Dit systeem zorgt ervoor dat het afval wordt samengedrukt, waardoor de capaciteit van de container ongeveer drie keer groter is.

De gemeente stelt dat deze containers gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen die er proberen in te klimmen. "Bij een gewone container levert dit een vervelend incident op, maar bij een perscontainer kan het gevaarlijkere situaties opleveren", aldus de gemeente.

Begin vorige maand vroeg de VVD opheldering over de gesloten afvalcontainers. De partij kan zich vinden in de beweegredenen van de gemeente, maar toch is besloten om de containers toegankelijk te houden met een pasje of telefoon.