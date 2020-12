De politie Utrecht is op zoek naar een man die in korte tijd meerdere vrouwen in Utrecht uit het niets sloeg. De politie vraagt om tips van Utrechters die meer weten.

Bij uitzendingen van het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld liet de politie woensdag beelden van één van de incidenten zien. Kort daarop kwamen er meer meldingen binnen van mensen die hetzelfde was overkomen.

Het gaat bij elkaar om vier incidenten op verschillende data in de maanden juli en augustus. De slachtoffers zijn alle vier vrouwen, waaronder een meisje van dertien jaar oud.

Het gaat volgens de politie om een "lichtgetinte man" met een normaal postuur, kort en donker haar en een korte, donkere baard. Hij zou rijden op een donkere damesfiets met fietstassen.

De politie zoekt naar tips van mensen die de man herkennen, of die andere nuttige informatie hebben.