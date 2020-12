Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag onder meer een celstraf van een half jaar geëist tegen een Utrechter die wordt verdacht van een autobrand in december vorig jaar.

De verdachte zou een auto in brand hebben gestoken in de Utrechtse wijk Overvecht. Toen agenten hem wilde aanhouden, verzette hij zich hiertegen.

Het OM heeft voor zowel de brandstichting als het verzetten tegen de arrestatie een straf geëist. Dit is naast een celstraf van zes maanden, waarvan 114 dagen voorwaardelijk, ook nog een werkstraf van 180 uur. De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.

Autobranden zijn al jaren een hardnekkig probleem in Utrecht. Met name rond de jaarwisseling moet de brandweer vaak uitrukken voor de melding 'voertuigbrand'.

Ook dit jaar zijn er weer veel verschillende partijen betrokken om het probleem de kop in te drukken. "Jongerenwerkers, brandweerlieden, de politie, de gemeente, het OM, Defensie en meer dan tweehonderd vrijwilligers zijn momenteel volop bezig met de voorbereidingen van jaarwisseling", schreef de gemeente Utrecht in november.