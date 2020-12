De Utrechtse buurt Rijnvliet in Leidsche Rijn krijgt een voedselbos van zo'n 15.000 vierkante meter. Het is volgens de gemeente Utrecht uniek in Europa dat zo'n bos in een woonwijk wordt aangelegd.

Een voedselbos bestaat uit bomen, planten en struiken waaraan eetbare delen groeien zoals vruchten. Het wordt volgens de gemeente een plek waar natuur, spelen en educatie samenkomen.

Daarnaast komen er in Rijnvliet ook woningen. De eerste 250 huizen zijn inmiddels opgeleverd en worden al bewoond. In totaal komen er in Rijnvliet zo'n elfhonderd woningen. De voorbereidingen daarvoor zijn volgens de gemeente in volle gang.

"Onze stad groeit heel hard naar 400.000 inwoners in 2024. Dat betekent dat we flink wat woningen moeten bouwen. Ons uitgangspunt daarbij is een gezond stedelijk leven voor iedereen. Dat principe komt in Rijnvliet met het voedselbos heel mooi tot z'n recht", zegt wethouder Klaas Verschuure.

In het centrale voedselbos komt naast veel groen ook ruimte om te recreëren. Zo komt er een trapveldje met tribune, komen er (water)speelplekken en de basisschool van Rijnvliet krijgt er een buitenleslokaal. De historische buurtboomgaard blijft overigens behouden en is in het plan geïntegreerd.

Begin volgend jaar wordt gestart met de aanleg van het noordelijke deel van het voedselbos. Dat stuk grenst aan de basisschool en de Metaal Kathedraal.