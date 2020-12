De gemeente heeft dinsdag bekendgemaakt hoe de Tweede Kamerverkiezingen er volgend jaar in Utrecht ongeveer uit gaan zien. Bij de voorbereidingen wordt ervan uit gegaan dat we ook tijdens de verkiezingen nog te maken hebben met de coronacrisis.

Alle kiezers moeten op 1,5 meter afstand van elkaar naar de stembus kunnen gaan. Om dat mogelijk te maken, gaan in Utrecht twintig stembureaus open op 15 en 16 maart, de twee dagen voor de verkiezingen. Hier kunnen mensen van 8.00 uur tot 18.00 uur terecht. De extra stemdagen zijn bedoeld voor kwetsbare doelgroepen in de samenleving.

Een deel van de kiezers krijgt verder de mogelijkheid om te stemmen per brief. Voorlopig gaat het alleen om kiesgerechtigden van 70 jaar en ouder, maar na verzoeken vanuit de Tweede Kamer en de kiesraad wordt nog gekeken of dat kan worden uitgebreid naar 'mensen uit de risicogroepen'.

De twee nieuwe verkiezingsprocessen vragen ook om aanpassingen in Utrecht. Tijdens verkiezingen in 2017 had Utrecht 152 stemlokalen en 180 stembureaus. De gemeente wil dat aantal ook dit jaar halen maar een groot deel van de locaties die eerder werden gebruikt, blijkt niet goed in te richten op 1,5 meter.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn volgend jaar in maart. (Foto: Pro Shots)

Gemeente heeft 2.700 extra vrijwilligers nodig

De gemeente verwacht voor het eind van het jaar vervangende plekken voor die locaties te hebben. Ook de twintig locaties voor de mensen die eerder mogen stemmen moeten voor het eind van het jaar gecontracteerd zijn.

In 28 Utrechtse verpleeg- en verzorgingstehuizen komen 'bijzondere stembureaus met beperkte toegang'. Daar mogen alleen stemgerechtigden die op de locatie zelf wonen stemmen. De gemeente kijkt verder nog of er een drive-in-stembureau of stemstraat kan worden opgetuigd.

Volgens de gemeente zijn in Utrecht 2.700 vrijwilligers meer nodig voor de stembureaufuncties dan normaal. Het stadsbestuur is onder meer met Utrechtse mbo-instellingen in gesprek over het inzetten van studenten die binnen hun opleiding bezig zijn met het thema 'democratie en verkiezingen'. Ook worden mogelijk hbo- en wo-studenten ingezet.