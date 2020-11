Ontwikkelaar KondorWessels Projecten (KWP) heeft een toelichting gegeven op de hogere huurprijzen van de woningen aan de Wilhelminawerf in de Merwedekanaalzone. De gemeente Utrecht was namelijk onaangenaam verrast toen de prijzen bekend werden.

De ontwikkelaar laat weten dat de huidige huurprijzen anders zijn doordat een nieuwe belegger betrokken is geraakt bij het project, de kwaliteit van het afwerkingsniveau wijzigde en door veranderingen in de vastgoedmarkt. Dit blijk maandag uit de beantwoording van de gemeente op vragen van de gemeenteraad.

Ontwikkelaar KWP houdt zich met de hogere huurprijzen volgens de gemeente niet aan de afspraken. Appartementen in blok A en B van het project Wilhelminawerf in de Merwedekanaalzone worden daardoor duurder dan het stadsbestuur voor ogen had.

De prijzen die KWP en de gemeente besproken hadden, stonden in een brief. Toch waren dit volgens de ontwikkelaar geen harde afspraken, maar slechts ideeën over de huurprijzen. De brief moet volgens KWP gezien worden als een informatieve mededeling.

"Achteraf gezien hadden we een en ander mogelijk nog strakker kunnen afhechten", aldus de gemeente. "Dat leek echter op het moment zelf niet nodig door de formulering van de brieven. Ook KWP laat weten nu beter te beseffen wat de lading is van een brief aan de gemeente tijdens een besluitvormingstraject door de gemeenteraad, ook al had de brief in hun ogen vooral een informerend karakter."

De gemeente Utrecht en KWP zijn nog wel in gesprek over de afspraken die er zijn gemaakt. Ook over plannen die de ontwikkelaar nog meer in de stad heeft. Daags nadat bekend werd dat de gemeente onaangenaam verrast was over de hoge huurprijzen, kondigden de twee aan dat ze een overeenkomst hadden ondertekend voor tweeduizend nieuwe woningen aan de Archimedeslaan.