DOMunder in Utrecht gaat 5 december weer open. In de tussentijd is gewerkt aan onder meer een 'spectaculaire aanpassing in de opgraving' in het museum onder het Domplein.

In 2014 werd DOMunder geopend door voormalig minister Jet Bussemaker. Onder het Domplein ligt veel geschiedenis verscholen, waaronder een tweeduizend jaar oude Romeinse castellummuur. De initiatiefnemer van DOMunder ontving dit jaar nog een Maartenspenning.

Vanwege de coronacrisis moest DOMunder noodgedwongen sluiten. Dit heeft volgens het museum een "enorme financiële impact" gehad. "DOMunder is voor 90 procent afhankelijk van de ticketinkomsten", meldt de website van het museum.

Ten tijde van de sluiting was het nog wel mogelijk om een digitale rondleiding door het museum te krijgen. Ook is er gewerkt aan de Ontdekkingstocht 1.5, een manier om bezoekers te ontvangen en tegelijkertijd te zorgen dat zij genoeg afstand van elkaar houden.