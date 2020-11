Het Utrechtse Park Lepelenburg was zaterdagmiddag het decor van een demonstratie van de groep die zich Generation Freedom noemt. Ruim honderd jongeren (en ouderen) streden onder andere voor vrijheid en tegen de coronamaatregelen van het kabinet.

"Wij maken ons zorgen over de toestand in de wereld en wat er gaat gebeuren. Er zijn eigenlijk nog niet zoveel jongeren die zich uitspreken. We zijn hier vandaag om verbinding te zoeken en elkaar kracht te geven", werd voor aanvang van het protest gezegd.

Generation Freedom is opgericht door zeven jongeren. Volgens de 22-jarige Duncan Robles is het voor veel jongeren niet makkelijk om zichzelf uit te spreken. Zo zouden ze het eng vinden om een afwijkende mening te hebben, waardoor ze bijvoorbeeld in een kwaad daglicht van hun vrienden komen te staan.

Vanaf het podium in Lepelenburg spraken verschillende sprekers de menigte toe. Dit waren vooral jongeren. Mayke Niestadt zei bijvoorbeeld dat het huidige coronabeleid niet klopt. "Ik ben hier omdat ik geloof in een mooiere wereld, met vrije informatie en vrijheid van meningsuiting. De polariteit tussen licht en donker is groter dan ooit."

Volgens de initiatiefnemers is het protest voor verschillende mensen georganiseerd. "Het is waarschijnlijk een gegeven dat we er allemaal iets anders instaan; de een is een complotdenker, de ander vindt het een schande dat hun sportkantine dicht is. Hetgeen dat ons verbindt is toch sterker dan de verschillen, hoop ik", is te lezen in de bekendmaking van de demonstratie.