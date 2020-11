Een kat die vrijdagochtend zwaargewond werd aangetroffen aan de Pieter Nieuwlandstraat in Utrecht is overleden. De verwondingen van het dier zijn vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk.

De Utrechtse dierenambulance meldde gisteren dat er een zwaargewonde kat werd aangetroffen in Tuinwijk. "Wat er precies gebeurd is weten we niet, maar het is duidelijk dat dit geen aanrijding was", liet de dierenambulance weten.

Het vel aan de achterzijde van het dier was weg. Ook had de kat inwendige verwondingen. Omdat het er niet goed uitzag hadden de eigenaren al afscheid van de kat genomen.

De politie zegt nu op zoek te zijn naar getuigen van de dierenmishandeling. "Vermoedelijk is deze kat slachtoffer geworden van het afsteken van zwaar vuurwerk", aldus de politie.

Het dier is vrijdagochtend tussen 07.30 en 08.00 uur nog in goede gezondheid gezien door zijn eigenaren. De kat is vermoedelijk tussen 08.00 en 08.30 uur zwaargewond geraakt.