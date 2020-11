De gemeente Utrecht gaat stoppen met het apart inzamelen van plastic-, blik- en pakafval. Het vuil kan bij het restafval en wordt vervolgens alsnog gescheiden in de afvalverwerkingsfabriek. Een meerderheid van de raad is akkoord.

Door nieuwe technieken bij de afvalverwerking kunnen plastic, blik en pak goed worden gescheiden uit het restafval. Uit onderzoek blijkt dat de fabriek ruim 51 procent van het plastic-, blik- en pakafval eruit weet te halen.

Inmiddels zijn veel ondergrondse containers voor plastic-, blik- en pakafval geplaatst, deze blijven bestaan en worden ingezet voor de inzameling van bijvoorbeeld papier en karton. In sommige delen van de stad gebruiken inwoners kliko's voor plastic, blik en pak. De gemeente gaat deze kliko's ophalen om te kunnen hergebruiken.

De komende tijd moet het afval nog wel gescheiden aangeboden worden. De gemeente laat weten dat het stoppen met gescheiden inzamelen voor plastic, blik en pak in fases gaat gebeuren vanaf volgend jaar.