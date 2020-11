De gemeente Utrecht heeft ruim 12,7 miljoen euro gevraagd aan het Rijk om meer betaalbare woningen te kunnen bouwen in het Beurskwartier. Op de voormalige gronden van de Jaarbeurs moeten in totaal zo’n 2.492 woningen komen, waarvan een deel betaalbaar moet zijn, aldus de gemeente.

Er komen 2.492 woningen in het gebied, maar wat voor woningen is afhankelijk van het geld dat de gemeente gevraagd heeft. Als Utrecht de miljoenen krijgt, behoort 63 procent van de woningen tot de 'betaalbare' categorie.

Zo niet, dan gaat de gemeente uit van 47 procent betaalbare woningen. Ook loopt het project dan een vertraging op van een jaar.

In het Beurskwartier worden 2.523 woningen gebouwd en 31 gesloopt. Netto komen er dus 2.492 woningen bij. Ook kantoren, onderwijslocaties, horeca en parken zijn onderdeel van het plan.

Op 1 januari 2023 gaat de Jaarbeurs grond leveren aan de gemeente. Het gaat om de plekken die nu nog gebruikt worden als parkeerterreinen 1 en 3. De voorbereidende bouwwerkzaamheden gaan dan direct beginnen en aan het eind van 2023 verijzen de eerste woningen. In 2029 moet de bouw van de laatste woningen starten.

In de regeling Woningbouwimpuls van het Rijk is tot 2023 in totaal 1 miljard euro beschikbaar zodat er jaarlijks 75.000 woningen gebouwd kunnen worden. Utrecht kreeg uit dit potje al eerder geld voor de Merwedekanaalzone.