Het Museum van Zuilen gaat de geschiedenis van straten in de wijk vertellen aan de hand van stoeptegels met een QR-code. De spits wordt afgebeten in elf straten in Elinkwijk.

Het museum organiseert sinds 2010 straatreünies, waarvoor bewoners van een straat in Zuilen in het museum worden uitgenodigd om meer te leren over de geschiedenis van hun straat. Aan de hand daarvan werd over iedere Zuilense straat een boekje met knipsels, advertenties en verhalen gemaakt.

Gaandeweg ontstond het idee om die informatie ook voor een groter publiek toegankelijk te maken, in de vorm van stoeptegels met een QR-code. Wie de code scant, krijgt het bijpassende verhaal over de straat te zien. Elk verhaal is ongeveer vijfhonderd woorden en heeft een bijpassende foto van hoe de straat er vroeger uitzag.

De eerste elf stoeptegels met QR-codes komen te liggen in straten in Elinkwijk. Vrijdag om 11.00 uur wordt de eerste tegel in de reeks gelegd op de hoek van de Wattlaan en de Amsterdamsestraatweg.