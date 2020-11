De Utrechtse politierechter heeft onder meer een maand voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd aan een man die zichzelf onzedelijk zou hebben betast in Bibliotheek Kanaleneiland in Utrecht. Hij zou hebben gekeken naar advertenties van meisjes in badkleding en ondertussen in een fles hebben geplast.

Volgens de politierechter zat de man te masturberen achter de computer in de bibliotheek, waar het op dat moment erg druk was. Ook zouden er op de betreffende woensdagmiddag veel kinderen onder de veertien jaar zijn geweest, met hun ouders.

"Mijn bewegingen waren onschuldig. Ik had gedronken en het was wat wazig. Het was puur plassen in de fles. Dat is niet normaal, dat weet ik ook wel, maar ik heb níét gemasturbeerd", aldus de man.

Volgens de advocaat van de man heeft hij problemen met zijn blaas. Om te voorkomen dat iemand anders zijn plaats achter de openbare computer zou innemen, deed hij zijn behoefte daarom in een van de flesjes die hij bij zich had.

Daarbij is volgens de advocaat iedereen vrij om naar advertenties van meisjes in badkleding te kijken. "Er is eerder zoiets gebeurd en toen is geoordeeld dat er geen sprake was van kinderporno."

Man heeft strafblad van 54 pagina's

De man heeft een 54 pagina's dik strafblad, waarin staat dat hij veel pedoseksuele delicten heeft gepleegd. Ook heeft de man 25 jaar vastgezeten en eerder hulp gekregen.

De verdachte krijgt naast de maand voorwaardelijke gevangenisstraf meerdere maatregelen opgelegd: een meldplicht, ambulante behandeling, begeleid wonen en dagbesteding.