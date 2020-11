Tijdens werkzaamheden van Stedin op het Utrecht Science Park zijn woensdag per ongeluk drie kabels geraakt. Daardoor is er nu een stroomstoring in het gebied waardoor onder meer de tram niet kan rijden.

Een woordvoerder van Stedin zegt dat er momenteel "met man en macht" wordt gewerkt om het probleem op te lossen. Naast de tram ondervinden onder meer ook de Universiteit Utrecht, het UMC en verschillende woningen in het gebied problemen door de stroomstoring.

U-OV zegt via Twitter dat het bedrijf druk bezig is om vervangend vervoer in het gebied te regelen. Het vervoersbedrijf zegt daarnaast ook dat "de prognose is dat de storing enige uren gaat duren".