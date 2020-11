De gemeente Utrecht heeft een intentiedocument opgesteld voor de bouw van onder meer zeventig woningen in de Aartsbisschop Romerostraat in de wijk Voordorp.

Ontwikkelaar Rejoko B.V. onderzoekt momenteel of het mogelijk is om twee gebouwen op de locatie te bouwen, waarin ongeveer zeventig woningen moeten komen. Dit moeten huurhuizen in zowel de sociale sector, middensector als vrije sector worden.

Op de begane grond van een van de twee gebouwen is ruimte voor commerciële invulling, zoals horeca. Ook moet er een parkeerkelder komen.

De gebouwen moeten aan de Aartsbisschop Romerostraat 330-338 komen. Naast een aantal bedrijven, zoals een kinderdagverblijf, is er al jarenlang leegstand op die plek. Het plan is dat de bedrijven op deze plek terugkeren na de herontwikkeling van het gebied.

Tot slot biedt de herontwikkeling volgens de gemeente ook kansen om de omgeving te vergroenen. Vanuit de buurt is er een initiatief om de leegstaande horecaruimte tijdelijk te gebruiken als een buurtvoorziening. Daarover worden gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers.