De 37 bomen die bij het nieuwe deel van de singel in Utrecht komen, worden de aankomende dagen geplant. Er komen onder meer kurkbomen, zwarte dennen, valse christusdoornen en verschillende soorten prunus.

Met een vrachtwagen worden de bomen de stad ingereden. Het is de bedoeling dat ze de aankomende twee weken allemaal geplant worden. "Als het weer even meezit is het begin december gepiept. Dan kunnen de bomen zich gaan wortelen in hun nieuwe thuishaven", aldus projectorganisatie CU2030.

In september van dit jaar werd de opening van de singel gevierd. De laatste werkzaamheden waren verricht en het water liep weer helemaal rond de stad. De 37 bomen worden geplant ter hoogte van het Willemsplantsoen.

Bij het uitzoeken van de bomen is rekening gehouden met de biodiversiteit. Zo worden er bijvoorbeeld ook enkelbloemige bloeiende bomen, die bijen en hommels aantrekken, geplant. Daarnaast komt er ook ander groen langs het water, zoals heesters en rododendrons.