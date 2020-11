Rijkswaterstaat wil meedenken over oplossingen voor de veiligheid van de kade in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Hier zouden binnenvaartschippers al jarenlang het slachtoffer zijn van inbraken.

Dat blijkt uit antwoorden van Cora Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, op Tweede Kamervragen van de VVD. De minister schrijft dat Rijkswaterstaat de afgelopen jaren het nodige heeft gedaan aan de preventie van inbraken bij binnenvaartschepen. Maar het voortouw, dat ligt bij de gemeente en de politie.

Volgens Rijkswaterstaat ligt bij die partijen de "primaire verantwoordelijkheid" voor de sociale veiligheid rond deze ligplaatsen in Kanaleneiland. Waar mogelijk, is Rijkswaterstaat bereid bij te dragen aan het vergroten van deze veiligheid. Dit hebben ze ook aan de politie en de gemeente Utrecht laten weten.

Binnenvaartschippers zouden hier al minstens tien jaar te maken hebben met inbraken, volgens de Algemeene Schippers Vereeniging. Dit jaar waren er tot nu toe twee inbraken, vorig jaar nul en in 2018 ook twee inbraken. In 2017 waren er vijf inbraken en in 2016 twee.

Wandelpad veranderd in wandelboulevard

De gemeente Utrecht heeft het wandelpad langs de kade in 2014 al veranderd in een wandelboulevard, de boulevard is ook voor fietsers toegankelijk. Hierbij zijn er ook straatlantaarns geplaatst. Die dragen bij aan de veiligheid in het openbare gebied. Rijkswaterstaat zegt nu te werken aan een plan om passagiers van cruiseschepen niet in het noordelijke deel, maar het zuidelijke deel van de kade te laten opstappen. Hier zouden de passagiers hun auto veiliger kunnen parkeren.

In de openbare ruimte rond de ligplaatsen staan geen camera's, noemt de minister. Dit zou de verantwoordelijkheid van de gemeente Utrecht zijn. De camera's die Rijkswaterstaat heeft staan, letten alleen op het ligplaatsbeheer en staan dus aan de overzijde van het kanaal. Ze zijn dus niet bedoeld tegen inbraken in de omgeving, maar om scheepvaart te informeren over de beschikbare ligplaatsen.

De damwandconstructie met de ankers en de ondergrond van de kade is eigendom van Rijkswaterstaat. De boulevard op de kade is echter in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Utrecht. De ligplaatsen van de binnenvaartschepen liggen daarmee aan een openbaar toegankelijke, doorgaande stadsboulevard voor wandelaars en fietsers. Maar Rijkswaterstraat wil graag meedenken hoe de situatie verbeterd kan worden.