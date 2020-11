Woningcorporaties Portaal en BAM gaan volgend jaar 174 woningen aan de Nigerdreef in de Utrechtse wijk Overvecht verduurzamen. Meer dan 70 procent van de bewoners stemde in met het plan om hun woningen te verduurzamen.

De verduurzaming moet ervoor zorgen dat de woningen straks energielabel A hebben. Zo worden gevelkozijnen vervangen door kunststof kozijnen en voorzien van nieuw glas. Daarnaast worden vloeren en de buitenkant van de voor- en achtergevel geïsoleerd.

Alle toiletten worden vervangen en, als het nodig is, kunnen bewoners nog in aanmerking komen voor een vernieuwde keuken of badkamer.

Naast de vernieuwingen voor de verduurzaming van de woningen, krijgen de huizen ook een nieuwe entree. Daardoor zijn de woningen straks ook beter toegankelijk voor mindervalide mensen.

De voorbereidende werkzaamheden beginnen in februari. Rond april beginnen de eerste werkzaamheden en de woningen moeten in de eerste helft van 2022 worden opgeleverd.

Bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden aan hun huis terecht in een logeerwoning van Portaal.