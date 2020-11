Het Berlijnplein in Utrecht heeft een nieuw kunstwerk. Op het dak van de eveneens nieuwe parkeergarage is maandag een 3 meter hoog beeld van een snip geplaatst. De vogel verwijst naar het polderlandschap dat het gebied ooit kenmerkte.

Op het Berlijnplein is een parkeergarage van zeven verdiepingen met 620 parkeerplaatsen gebouwd. De parkeergarage is ontworpen door het Utrechtse Zecc Architecten.

Het beeld van de snip, ook bekend van het oude 100 guldenbiljet, is met een kraan op het dak gehesen. De groene rand die rond het hele complex loopt, hoort ook bij het kunstwerk.

De vogel en de groende rand refereren onder meer aan het landschap van het gebied, zoals dat was voordat de grootschalige vinexlocatie gebouwd werd. Het werk heeft de titel Weidsheidt gekregen en is gemaakt in opdracht van de gemeente Utrecht.

Ook de term hemelgeit, zoals de snip in de volksmond genoemd wordt, is terug te vinden op het gebouw.

Het beeld op het dak van de parkeergarage. (Foto: Robert Oosterbroek)