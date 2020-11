De gemeente Utrecht, netbeheerder Stedin en drie woningbouwcorporaties vragen de landelijke overheid om hulp bij het aardgasvrij maken van de wijk Overvecht-Noord. Het gasnet van achtduizend woningen in de wijk moet binnenkort worden vervangen om voor 2030 aardgasvrij te kunnen zijn.

De gemeente, Stedin en de woningbouwcorporaties hebben voor bewoners een pakket ontwikkeld dat ze kan helpen om de stap naar elektrisch koken te maken. Dat bestaat uit bijvoorbeeld een inductieplaat, een pannenset of aanpassingen in de woning, zoals het verwijderen van de gasaansluiting. Bewoners betalen daarvoor een vast bedrag per maand dat gelijkstaat aan het bedrag dat ze nu betalen voor de gasaansluiting.

Om dit aanbod voor meer mensen bereikbaar te maken, is volgens de drie samenwerkende partijen de hulp van de overheid nodig. Ze vragen de regering onder meer om woningbouwcorporaties te helpen investeren in inductiekoken en willen een subsidie voor particuliere huiseigenaren met een landelijke garantstelling, die het mogelijk maakt om kosten over een langere periode te betalen.

Ook willen de partijen garantie van de overheid dat het gasnet verwijderd en niet vervangen wordt. Als een aantal bewoners niet voor inductiekoken kiest, dan wordt alleen voor die kleine groep het volledige gasnet vervangen, stellen de partijen. Ze willen dat voorkomen en vragen het kabinet daarom om een stok achter de deur.