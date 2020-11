De politie heeft zondag een 41-jarige drugsdealer opgepakt in Leidsche Rijn in Utrecht. Ook is er een 37-jarige man gearresteerd die volgens de politie kampt met verslavingsproblemen.

In de omgeving van de Spinozabrug werden de verdachten gearresteerd. De 41-jarige man wordt verdacht van handel in harddrugs, de ander is vermoedelijk een gebruiker.

"Het is erg hoe drugsdealers profiteren en misbruik maken van deze kwetsbare mensen, voor hun eigen gewin. Helaas is dit aan de orde van de dag en is dit weer een druppel op een gloeiende plaat."

Ondanks het "hardnekkige probleem" zegt de politie positief te blijven denken. "We hebben er in ieder geval weer één te pakken."