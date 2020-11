Een groep jongeren was zondagochtend onder meer vuurwerk aan het gooien bij station Vleuten in Utrecht. Toen de politie arriveerde, renden de overlastplegers weg over het spoor.

De politie spreekt over een "gevaarlijke actie". "Na gooien vuurwerk en ander geklier op perron vlucht groepje over het spoor", aldus de politie op Twitter.

Uiteindelijk wisten de agenten de jongeren in de kraag te vatten. Een dertienjarige jongen is aangehouden, omdat hij een gebiedsverbod had. De anderen kregen een bekeuring.