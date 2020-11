In een woning aan de Omloop in Utrecht zijn woensdag door de politie een grote hoeveelheid wiet en een doorgeladen vuurwapen aangetroffen. Drie mannen werden in het huis aangehouden, zo meldt de politie vrijdag.

Wijkagenten kregen de afgelopen tijd meerdere anonieme tips dat er vanuit de woning drugs zouden worden verkocht. Na onderzoek van de politie, gaf de officier van justitie woensdag toestemming voor een inval.

Agenten vonden in het huis onder meer bijna 1 kilo wiet, een doorgeladen vuurwapen met munitie, partijen dure merkkleding, kostbare horloges en een groot bedrag aan contant geld.

De politie hield de 38-jarige hoofdbewoner van het huis aan voor drugsbezit en verboden wapenbezit. Twee Utrechters van 27 en 38 jaar werden gearresteerd voor drugsbezit. Alle drie de mannen zitten nog vast.