Een glasschildering van Utrecht, gemaakt door de Utrechtse kunstschilder Toon van Ham (1905-1988), heeft een definitieve plek gekregen in de bibliotheek aan de Neude.

Van Ham kreeg in 1951 een opdracht van Chris Leeflang, destijds directeur van boekhandel Broese in de Nachtegaalstraat. De opdracht betrof het maken van een glasschildering van grote afmetingen, namelijk 2 bij 3.60 meter. Het onderwerp moest de stad Utrecht zijn. Van Ham voltooide dit kunstwerk in 1952. Het werk is verdeeld in twaalf panelen.

Het schilderij toont de contouren van de ommuurde stad, de Oudegracht de meest markante bruggen, ook het kasteel Vredenburg en de Domtoren.

Het kunstwerk is nu te bewonderen in de bibliotheek aan de Neude. Het schilderij hangt naast de Filmzaal.