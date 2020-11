De politie is op zoek naar de automobilist die in de nacht dinsdag op woensdag een puppy heeft doodgereden op de Weerdsingel Westzijde in Utrecht. Een zilveren auto reed de hond aan en is vervolgens doorgereden.

Het ongeluk gebeurde rond middernacht. De auto, vermoedelijk een Mercedes met blauwe kentekenplaten, reed vanaf de Amsterdamsestraatweg de Weerdsingel op richting Oudenoord.

Op de Weerdsingel Westzijde liep een puppy. De riem van de hond was uit de hand geglipt van de eigenaar en daardoor liep het diertje op de openbare weg.

De bestuurder van het voertuig is niet gestopt en is doorgereden. Hiermee heeft de automobilist geen zorg verleend aan een hulpbehoevend dier en dat is strafbaar.