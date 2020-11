Utrecht staat op de zesde plaats in de landelijke ranglijst wat betreft de warmtetransitie in de gemeenten. Dat blijkt uit onderzoek van energieleverancier Vattenfall. 29,6 procent van de Utrechtse huizen wordt nu aardgasvrij verwarmd.

Het percentage huizen zonder aardgasaansluiting in de gemeente Utrecht is ruim twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Dat ligt nu op ten minste 13 procent, maar er zijn grote verschillen tussen de gemeenten. Zo gaat Purmerend met 70,5 procent aardgasvrije woningen aan kop. De hekkensluiter is Schiedam, waar 0,1 procent van de woningen van het gas af is.

"In de warmtetransitie in de gebouwde omgeving is ontzettend veel klimaatwinst te behalen door woningen en bedrijven aardgasvrij te maken en duurzaam te verwarmen", zegt Arno van Gestel, commercieel directeur bij Vattenfall Nederland. Er is volgens Van Gestel veel behoefte aan betaalbare alternatieven voor aardgasvrij wonen.

Aardgas kan door verschillende alternatieven worden vervangen. Zo zijn in Utrecht de meeste aardgasvrije woningen aangesloten op de stadsverwarming, een alternatief voor in ieder huis één cv-ketel die op aardgas werkt. Ook is er volgens het onderzoek landelijk een sterke groei in het aantal woningen dat is overgestapt op de warmtepomp.

Waterstof en groen gas zijn andere duurzame oplossingen, waarvan de mogelijkheden nog worden onderzocht. Welk alternatief het beste is, kan per woning en de ligging daarvan verschillen.

Twijfels over duurzaamheid stadsverwarming

Wel bestaat er twijfel over de duurzaamheid van stadsverwarming, wanneer die (deels) uit de verbranding van biomassa komt. Volgens de Europese afspraken is biomassa een hernieuwbare energiebron en dus duurzaam, maar de verbranding stoot ook CO2 uit. De gemeente noemde biomassa in juli van dit jaar de minst wenselijke duurzame toepassing, maar kiest er voorlopig wel voor.

Zodra er een beter alternatief is, zegt de gemeente Utrecht het gebruik van biomassa verder af te bouwen. De gemeente ziet dan ook geen redenen om vergunning voor verwarming door middel van biomassa te weigeren. Ook liet de gemeente eerder deze maand weten dat de energieleverancier, in Utrecht is dat Eneco, geen invloed heeft op het Utrechts beleid rondom warmtebronnen.