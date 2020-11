De burgemeester van Utrecht wil het lachgasverbod in de stad uitbreiden. Zo komt er mogelijk in de wijken Zuid en West een totaalverbod op het gebruik van lachgas en het meedragen van lachgastanks en -ampullen.

De PvdA verzocht het college om te kijken naar uitbreiding van het verbod. De partij wil een totaalverbod in de hele stad en noemt gevaar voor de gezondheid en verkeersoverlast als belangrijke redenen daarvoor.

Op dit moment geldt in vier gebieden in Utrecht een verbod op het gebruik en meedragen van lachgas. In West gaat het om Lombok-Oost en het aangrenzende gebied tot de J.P. Coenstraat. In Noordwest is er een verbod in de omgeving van het Wesley Sneijder-sportpark en de Thorbeckelaan.

In Zuidwest is er al een verbod in Kanaleneiland-Noord en in Overvecht in de Zambesidreefbuurt en de omgeving van Overvecht-Zuid.

Mogelijk komt in ieder geval in de wijken Zuid en West een totaalverbod, maar het is niet uitgesloten dat in meer wijken zo'n verbod wordt ingevoerd.