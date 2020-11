Acht Utrechtse culturele initiatieven krijgen vanaf 2021 een tweejarige subsidie. Samen krijgen ze in totaal 360.000 euro van de gemeente.

In totaal hebben achttien initiatieven een aanvraag gedaan voor de subsidie. Uiteindelijk kregen de initiatieven Appeltaartconcerten, ISM&HEIT, Mooie Woorden, Sounds Like Touch, Pynarello, iona&rineke, Kunstbende Utrecht en Catching Cultures Orchestra een positief advies van een onafhankelijk commissie. De gemeente zegt het advies van de commissie over te nemen.

Een voorwaarde om voor de subsidie in aanmerking te komen, was dat de aanvragers "door hun bijdrage aan pluriformiteit en inclusie" een aanvulling vormen op het huidige culturele landschap van Utrecht. Daarnaast zijn ze beoordeeld op artistieke en zakelijke kwaliteit.

Wethouder Anke Klein (Financiën, Cultuur) zegt blij te zijn met de initiatieven. "Deze plannen maken het Utrechtse cultuuraanbod nog meer divers en vernieuwend. Zeker in deze tijd moet elke Utrechter in iedere wijk kunnen blijven genieten van cultuur in al haar vormen. Jonge initiatieven en makers verdienen onze steun, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen om dat uitdagende, brede cultuuraanbod te maken voor inwoners en bezoekers van onze stad."

De tweejarige subsidie is een aanvulling op de vierjarige subsidieregeling, die in het kader van de Cultuurnota 2021-2024 wordt verstrekt. "De tweejarige regeling is gericht op het bieden van een basis voor professionele makers en nieuwe culturele initiatieven, waardoor deze zich in continuïteit kunnen doorontwikkelen", aldus de gemeente.

Eerder deze maand kregen ook al acht Utrechtse organisaties een subsidie. Dit kwam van het nieuwe Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht.