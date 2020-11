De gemeente Utrecht wil dat, na het noordelijk deel van de Croeselaan, ook het zuidelijk deel duurzaam ontwikkeld gaat worden. De gemeente heeft plannen gemaakt voor onder meer de esplanade bij de Rabobank, maar gaat ook zuidelijker op de Croeselaan aan het werk dan eerst de bedoeling was.

De gemeente werkt onder meer samen met de Rabobank en het Rijksvastgoedbedrijf (rvb) aan een vergroening van de esplanade, de brede stoep die loopt van het Beatrixtheater tot de Van Zijstweg. De gemeente heeft kaders geschetst waaraan de vergroening moet voldoen en de Rabobank en het rvb, de financiers, hebben landschapsarchitectenbureau Okra gevraagd om een ontwerp te maken.

Op de kruising van de Croeselaan en de Jan van Foreeststraat komt straks woningbouwproject De Foreest. Hiervoor moeten kabels en leidingen worden verlegd, wat nog dit jaar gaat gebeuren.

Om de herinrichting van de Croeselaan goed te kunnen combineren met de aanleg van de busbaan Dichterswijk, is het project opgedeeld in een noordelijk en een zuidelijk deel. Nu de busbaan weer in gebruik is genomen, heeft de gemeente het ontwerp uit 2018 eerder dit jaar opnieuw uitgewerkt.

Omdat gewerkt werd aan de nieuwe busbaan Dichterswijk werd afgesproken om het deel van de Croeselaan ten zuiden van de kruising later aan te pakken. Nu de nieuwe busbaan Dichterswijk weer in gebruik is genomen, heeft de gemeente de oorspronkelijke plannen wat aangepast.

Zuidelijker op de Croeselaan komt een nieuw plangebied, met de voordelen van een bredere middenberm, meer groen en beter toegankelijke bushaltes.

Kansen voor 3,5 kilometer lange parkroute

Omdat de gemeente iets zuidelijker op de Croeselaan ook aan het werk gaat, ziet ze kansen voor het bewonersinitiatief Ringpark Dichterswijk: een 3,5 kilometer lange parkroute door de wijk die groene stukken en plekken met elkaar verbindt. De gemeenteraad keurde het plan eind 2019 goed en bewoners hebben geld gekregen om het uit te werken.

Een van de plannen is een groene en veilige oversteek, vooral voor voetgangers, bij de Veilingstraat. Het idee is dat het Ringpark 'over de Croeselaan heen getild wordt', in plaats van dat de Croeselaan een scheiding vormt. De gemeente kijkt samen met het bewonersinitiatief hoe de oversteek bij De Pomp kan worden voorbereid op het Ringpark.