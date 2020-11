De politie heeft dinsdag in Utrecht na uitgebreid onderzoek twee straatdealers aangehouden. Agenten troffen bij de mannen een grote hoeveelheid drugs, contant geld en dure merkkleding aan. Alles is in beslag genomen.

De aangehouden verdachten zijn een man van 22 uit het noorden van Utrecht en een man van achttien jaar uit Utrecht-Zuid. Na de arrestaties zijn de eigendommen van de verdachten doorzocht.

De politie vond bij de achttienjarige man contant geld en een kleine hoeveelheid hasj. Ook stuitten de agenten op aanwijzingen voor het produceren en verkopen van (soft)drugs. Daarbij nam de politie twee telefoons in beslag.

Bij de 22-jarige man vonden agenten een flinke hoeveelheid drugs: zeventig kleine bolletjes cocaïne, een grote bol cocaïne en twee grote bollen vermoedelijk heroïne. De verdachte had ook 2.000 euro aan contant geld en dure merkkleding liggen. Alles is in beslag genomen en de vermoedelijke straatdealers zitten vast. Het onderzoek naar hen gaat verder en de twee verschijnen vrijdag voor de rechter-commissaris.

Vooraf deed de politie uitgebreid onderzoek naar de mannen in samenwerking met de gemeente Utrecht, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Het hoort bij de aanpak tegen drugshandel, waarbij instanties samenwerken in het opsporen van verdachte geldstromen.

Zorgen over groeiende aantal jongeren dat in drugscriminaliteit raakt

Burgemeester Den Oudsten: "Sommige jongeren wanen zich onaantastbaar: een grote auto, dure kleding, een luxe levensstijl en ze smijten met geld. Wat ze gemeen hebben is de voornaamste bron van inkomen: de handel in drugs. Op het eerste oog 'easy money', maar drugshandel heeft verwoestende effecten."

De politie, de gemeente Utrecht en het Openbaar Ministerie zeggen zich zorgen te maken over het groeiende aantal jongeren dat in de drugscriminaliteit raakt. Volgens deze instanties zijn het criminelen die de jongeren ronselen, sommigen niet ouder dan zestien of zeventien jaar.

De criminelen zetten ze vervolgens in om misdaden te plegen. De instanties proberen samen met de buurt, scholen en andere (hulp)organisaties te voorkomen dat meer jongeren in het illegale circuit terechtkomen.