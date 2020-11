De Utrechtse fracties van de VVD, SP, PVV en CDA hebben het college opgeroepen handhavend op te treden tegen de alFitrah-moskee in Overvecht. De moskee zou onder meer vrouwenbesnijdenis goedpraten.

Femmes for Freedom, een stichting die zich inzet voor zelfbeschikkingsrecht van vrouwen met een bi-culturele achtergrond, diende dit jaar een handhavingsverzoek in bij de gemeente Utrecht.

De stichting riep daarin de burgemeester op om de alFitrah-moskee te sluiten, omdat de moskee onder meer vrouwelijke genitale verminking, polygamie en illegale shariahuwelijken goed zou praten. Dat zou ook worden onderbouwd met lesmateriaal dat de moskee gebruikt.

De gemeente reageerde afgelopen zomer afwijzend op het handhavingsverzoek. "De uitingen van alFitrah (inclusief lesmateriaal) vallen onder vrijheid van meningsuiting dat is gewaarborgd in artikel 7 van de Grondwet. Verder vallen onderwijsactiviteiten onder de vrijheid van onderwijs die is gewaarborgd in artikel 23 van de Grondwet", is te lezen in de reactie van de gemeente.

Femmes for Freedom reageerde vervolgens voorstander te zijn van vrijheid van meningsuiting, maar het onverteerbaar te vinden "als het propageren van geweld tegen vrouwen door de alFitrah-moskee door de gemeente Utrecht onder het mom van vrijheid van meningsuiting lijkt te worden goedgepraat". De VVD, SP, PVV en CDA schrijven dinsdag het met Femmes for Freedom eens te zijn en te willen dat de gemeente ingrijpt.

'Burgemeester heeft geen bevoegdheden om te handhaven zoals verzocht'

De gemeente schrijft in de reactie op het handhavingsverzoek dat de burgemeester geen bevoegdheden heeft om te kunnen handhaven zoals is verzocht. De raadspartijen vragen daarom ook welke mogelijkheden er wel zijn om te kunnen handhaven.

Tot slot willen de fracties weten hoeveel meisjes en vrouwen de afgelopen drie jaar in Utrecht zijn aangetroffen die genitaal verminkt zijn, of die gevallen hebben geleid tot een onderzoek of aangifte en of er afspraken zijn gemaakt om meldingen vanuit scholen en buurten door te geven aan het buurtteam, de gemeente of de politie.

De raadspartijen willen dat het college een lesbrief verspreidt op Utrechtse basisscholen, zodat docenten signalen kunnen herkennen en weten waar ze die kunnen melden.

In 2019 verscheen al een kritisch rapport over alFitrah van het Verwey-Jonker Instituut. Daarin was te lezen dat de moskee polygamie normaal vindt, leerlingen zich dienen af te wenden van alles dat niet-islamitisch is en het vormen van een eigen mening wordt ontmoedigd.