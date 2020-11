In het Universitair Dierenziekenhuis in Utrecht heeft vorige week een bijzondere operatie plaatsgevonden. Een hond kreeg een 3D-geprinte titanium elleboog, waardoor amputatie werd voorkomen, meldde het ziekenhuis maandag.

De hond die het implantaat heeft gekregen werd in 2017 aangereden door een trein en is daarvoor behandeld. Dat leek succesvol, maar toen hij in 2020 werd aangereden door een wielrenner bleek dat de oude breuk in de ellepijp niet goed genezen was.

Voor de operatie werkten de faculteit Diergeneeskunde en Geneeskunde samen. Volgens chirurg Björn Meij was het een bijzondere operatie. Hij heeft de voorpoot van de hond gereconstrueerd met een 3D-geprint titanium implantaat, waardoor de hond de elleboog en daarmee de voorpoot kan blijven gebruiken.

Het is de tweede keer dat een dergelijke operatie in Utrecht wordt uitgevoerd. De operatie is onderdeel van een groter onderzoek waarin de faculteit Diergeneeskunde en Geneeskunde in Utrecht samenwerken.

Het gaat om een onderzoek naar de ontwikkeling van een 3D-geprint implantaat dat bij mensen en honden bij heupdysplasie kan worden toegepast. De techniek kan ook worden gebruikt voor het vervangen van skeletonderdelen na het verwijderen van een tumor in het bot, zoals een poot, kaak of schedel.