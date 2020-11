Op een woning in Utrecht zijn oude muurreclames teruggevonden bij het verwijderen van een witgepleisterd deel. De reclames waren hoogstwaarschijnlijk van een van de drogisten, die vroeger in het pand op de hoek van de Minstraat en de Abstederdijk zaten.

Wat er met de muurreclames gaat gebeuren, is nog niet duidelijk, zo laat Fred Nuwenhuis van de Werkgroep Directe Voorzieningen van de gemeente Utrecht maandag weten.

"Het lijkt erop dat het om oudere reclames gaat. We doen daar nu wat onderzoeken naar en we zijn in overleg met de eigenaar van het pand", aldus Nuwenhuis.

Omdat de woning geen monumentenstatus heeft, is het uiteindelijk aan de eigenaar of de reclames mogen blijven of dat ze opnieuw worden witgepleisterd.