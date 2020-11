De gemeente Utrecht geeft vanaf 1 januari 2021 subsidie aan woningeigenaren die samen met buurtgenoten energiemaatregelen willen nemen. De gemeente hoopt het op deze manier makkelijker te maken voor bewoners om samen hun woningen te verduurzamen.

Voor 2021 en 2022 is 150.000 euro beschikbaar. De gemeente verwacht dat in het eerste jaar acht tot twaalf initiatieven op buurtniveau en één tot twee wijkoverstijgende initiatieven gebruik gaan maken van de subsidie. Dat betekent dat honderd tot tweehonderd woningen verduurzaamd kunnen worden.

Volgens de gemeente komen initiatieven met minimaal vijf deelnemers in aanmerking. Een initiatief moet zich richten op één of meerdere energiemaatregelen, zoals isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp. De ondersteuning moet de woningeigenaren ontzorgen. Het zorgt mogelijk ook voor lagere gezamenlijke inkoopprijzen voor de woningeigenaren.

Aanvragers kunnen een subsidie krijgen voor trajectbegeleiding door een energieadviseur (maximaal 1.400 euro), ondersteuning door energieloket Jouw Huis Slimmer (maximaal 1.850 euro), huur van ruimte voor bijeenkomsten (maximaal 726 euro) en communicatiemateriaal (maximaal 250 euro).

Bij grotere initiatieven is de subsidie voor communicatiemateriaal maximaal 3.600 euro, bijvoorbeeld als er sprake is van een campagnematige aanpak.