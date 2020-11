In het Centraal Museum is vanaf donderdag de nieuwe tentoonstelling Collector’s Item: de verzameling hedendaagse kunst van Pieter en Marieke Sanders te zien. Vijf musea maakten een selectie van werken die in de loop der jaren door het duo is verzameld. Die selectie is tot 7 maart te zien in Utrecht.

Een groot deel van de collectie van Sanders is onlangs overgedragen aan de Staat. Het gaat om schilderijen, foto's, objecten, werk op papier en video's. De 225 werken zijn verdeeld over het Stedelijk Museum Amsterdam, het Kunstmuseum Den Haag, het Rijksmuseum, het Teylers Museum en het Centraal Museum Utrecht. Om de overdracht te vieren hebben alle musea een selectie gemaakt, zodat de collectie nog één keer als geheel bekeken kan worden.

Pieter en Marieke Sanders hebben vanaf de jaren zeventig kunst van zowel jonge onbekende als bekende kunstenaars uit binnen- en buitenland verzameld. De nadruk in de verzameling ligt op innovatief en conceptueel werk dat vaak gaat over onbewuste gevoelens en verlangens of over de sociale omgeving van de mens.

Ze verzamelden niet het werk van specifieke kunstenaars, maar keken juist naar ontwikkelingen in de kunst. Ze volgden in het bijzonder de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media, videokunst en post-internetkunst. Volgens het Centraal Museum is de collectie van Sanders een goede representatie van het Nederlands galerieaanbod van de afgelopen veertig jaar.