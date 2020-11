Op Dumpert is zondag een video verschenen waarop te zien is dat een jongen door een wegrijdende sprinter geraakt wordt terwijl hij op het perron van station Utrecht Centraal staat. Ook is er zondag een video op de website van De Telegraaf gepubliceerd over een verkeersruzie in de stad.

De jongen viel op het spoor nadat hij door de trein geraakt werd. Een aantal vrienden van hem schoten hem lachend te hulp. Vervolgens klom de jongen zelf weer op het perron.

ProRail zegt in een reactie op sociale media geschrokken te zijn van de beelden. "Dit gedrag is onacceptabel en levensgevaarlijk. Deze jongen kan het navertellen, maar er zijn er helaas genoeg dit dat niet meer kunnen. Wij doen aangifte."

Daarnaast is er zondag ook een video op de website van De Telegraaf verschenen van een verkeersruzie in Utrecht. Daarop is te zien hoe een auto op de Catharijnesingel wordt afgesneden door een Audi. De bestuurder van het eerste voertuig maakt hierop mogelijk een gebaar waardoor de Audi-bestuurder uitstapt om verhaal te komen halen.

Ondertussen rolt het voertuig van de wegpiraat verder. "Je auto gaat ervandoor", roept de persoon in de eerste auto. De bestuurder van de Audi rent vervolgens achter zijn voertuig aan en weet een botsing net te voorkomen.