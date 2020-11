Op het traject tussen het Jaarbeursplein in Utrecht en Nieuwegein worden nu ook overdag testritten gereden met de nieuwe trams. Dit is de volgende stap om uiteindelijk in januari volgend jaar reizigers te vervoeren op het vernieuwde traject.

Er werden al proefritten in de nacht gereden. Op die momenten was er weinig overig verkeer. Nu wil het trambedrijf van de provincie Utrecht testen hoe verkeerslichten en wissels in de praktijk functioneren. Deze worden door de tram aangestuurd.

Ook wordt nu vastgelegd op welke plekken langs de haltes de trambestuurders moeten stoppen. Hierdoor zou het in- en uitstappen van reizigers vlot verlopen. “Gezien de indrukwekkende lengte van de tram – een gekoppelde tram is 75 meter lang – en de vaste positie van de deuren luistert dit nauw”, aldus de provincie Utrecht.

De trams rijden nu nog niet op volledige snelheid. Dat zou nog niet nodig zijn omdat het nu nog om technische testen gaat. De trams rijden daarom voorlopig maximaal zo'n 40 kilometer per uur.

Door een blunder vertraagd

De trams op het traject tussen Utrecht en Nieuwegein/IJsselstein hadden eigenlijk al in augustus in gebruik genomen moet worden, maar door een blunder bij de provincie is dit vertraagd.

De tram tussen Utrecht en Nieuwegein gaat waarschijnlijk eind januari volgend jaar rijden. Of het traject Nieuwegein-IJsselstein ook begin 2021 gereed is, is nog onzeker.