Kroegbaas Thomas Melisse van Café de Postillon in Utrecht is in de nacht van woensdag op donderdag op 66-jarige leeftijd overleden na een ziektebed. Melisse deed zijn café eerder dit jaar van de hand, later werd bekend dat hij ziek was.

Café de Postillon op de hoek van de Oudegracht en de Lijnmarkt was decennialang een bekende bruine kroeg waar Melisse 46 jaar lang de boel draaiende hield - eerst als barman en daarna 33 jaar als eigenaar van het café, waar tot op het laatst gerookt werd en geen pinapparaat stond.

Melisse droeg zijn café dit jaar nog over aan Thijs, een vaste klant.