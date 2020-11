Het Centraal Museum in Utrecht heeft samen met spelbureau More Than Games een coronaproof stadswandeling gemaakt in spelvorm. De stadswandeling is een aanvulling op de tentoonstelling De Ommuurde Stad.

Het spel, City Game, start op de Neude en speel je op je telefoon. Aan het begin van de wandeling kies je zogenoemde onzichtbare muren. Daarmee worden muren bedoeld waarvan jij vindt dat die nog overeind staan in de samenleving, zoals discriminatie.

Tijdens het spel beantwoord je vragen op verschillende locaties. "De antwoorden vind je in de stad, maar de vragen laten je ook reflecteren over jouw visie op het leven", aldus het Centraal Museum.

De stadswandeling heeft geen vaste route. De informatie die je krijgt staat daardoor ook niet vast. Op verschillende locaties waar je langsloopt krijg je een dilemma. Aan de hand van jouw antwoorden wordt de volgende locatie bepaald. Het eindpunt van het spel staat wel vast: het Centraal Museum.