Er zullen volgend jaar minder bus- en tramritten zijn. Vervoerders U-OV en Syntus Utrecht schalen af, omdat de exploitatie onder druk staat door corona. Doordat er minder reizigers zijn, zijn er ook minder inkomsten. Dat heeft de provincie Utrecht vrijdag bekendgemaakt.

Het gebruik van het openbaar vervoer is sinds afgelopen voorjaar met meer dan de helft teruggelopen en daarmee ook de inkomsten. Doordat minder mensen gebruikmaken van het openbaar vervoer is het niet mogelijk om het huidige ov-aanbod in stand te houden.

De verwachting is dat de inkomsten de komende jaren lager blijven dan voor de coronacrisis. Dit heeft grote financiële gevolgen voor zowel de provincie Utrecht als opdrachtgever van het regionaal openbaar vervoer en de positie van de vervoerders. Zonder bezuinigingen kan de continuïteit van het openbaar vervoer in de provincie Utrecht niet worden gegarandeerd.

Het aanbod openbaar vervoer in de provincie gaat daarom vanaf volgend jaar tijdelijk terug met ongeveer 8 procent. Al met al heeft de nieuwe dienstregeling gevolgen voor het openbaar vervoer in de stadsdienst Utrecht en Amersfoort, maar ook in de regio en het buitengebied. Medio 2021 wordt gekeken of er aanpassingen nodig zijn.