De extra grote coronatestlocatie op het terrein van de Jaarbeurs in Utrecht opent maandag. Er komen veertig straten, waar per straat twintig coronatests per uur afgenomen kunnen worden. Dat zijn maximaal 800 tests per uur.

Mensen die zich op deze nieuwe locatie willen laten testen op het coronavirus moeten lopend door de teststraat. Auto's kunnen op het terrein worden geparkeerd.

De teststraat is opgezet aan de westzijde van het terrein. Er zit ook een mobiel laboratorium bij. Vanwege de komst van de XL-teststraat sluiten de locaties aan de Koningsweg en bij het UMC. De locatie aan de Koploperstraat blijft wel open.

Naast het afnemen van de reguliere PCR-test zal GGD regio Utrecht op termijn ook starten met het afnemen van sneltests op deze locatie. "De landelijke overheid gaat daarom deze tests zoveel mogelijk inzetten, zodra dit snel, veilig en betrouwbaar kan", zei de gemeente Utrecht eerder.