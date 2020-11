Genootschap Kunstliefde opent op 19 november een pop-upmuseum in de oude Centrale Bibliotheek op de Stadhuisbrug in Utrecht. De tentoonstelling genaamd UtrechtDownUnder bevat werken van zeventig nationale en internationale kunstenaars.

In het ruime pand dat voorheen volstond met boeken zijn vanaf donderdag schilderijen, tekeningen, beelden, installaties, performances en video's te bekijken. UtrechtDownUnder is een terugkerend project van Kunstliefde. Om de zoveel jaar keert het genootschap terug met actuele kunst.

Dit jaar staat de tentoonstelling ook in het teken van het afscheid van de voormalige bibliotheek. Volgens de organisatie is dit "de plek waar menigeen uren met de neus in de boeken zat".

Zonder boekenkasten ziet het er vanzelfsprekend een stuk anders uit dan voorheen, maar op de vloeren is nog wel te zien waar ze stonden. Verder hebben de organisatoren het rijksmonument zoveel mogelijk gelaten zoals ze het aantroffen. Zo zit het systeemplafond er nog in, maar dat was voor een van de kunstenaars ook meteen inspiratie voor nieuw werk.

UtrechtDownUnder is van 19 november tot 21 december te bezoeken en geopend op donderdag tot en met zondag. De tentoonstelling in het vier verdiepingen tellende gebouw is ruim opgezet met het oog op de coronarichtlijnen van het RIVM.