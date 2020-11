Het project 'Weten Wat Werkt' van de gemeente Utrecht en de Universiteit Utrecht heeft de ESF-Award 2020 van het Europees Sociaal Fonds gewonnen. Dit project onderzoekt manieren om mensen in de bijstand richting participatie of betaald werk te begeleiden.

Het Utrechtse project is de winnaar uit zeventien ingezonden pitches van projecten van verschillende thema's. Wat de projecten gemeen hebben, is dat ze allemaal steun krijgen van het Europees Sociaal Fonds. De vakjury van de ESF-Award keek bij de beoordeling naar het enthousiasme, de motivatie, de resultaten en de realisatie van de doelstellingen van het project.

Weten Wat Werkt was een opdracht van de gemeente Utrecht die werd uitgevoerd door de Universiteit Utrecht. De gemeente had de wens om met meer persoonlijke aandacht een passende begeleiding te geven aan bijstandsgerechtigden.

Voor verschillende werkzoekenden kan een verschillende aanpak mogelijk werken. Een optimale regeling is echter nog niet gevonden. En hoewel de gemeente Utrecht graag persoonlijke begeleiding wil invoeren, is daar ruimte in de wet- en regelgeving en structureel meer geld voor nodig, liet wethouder Linda Voortman eerder dit jaar weten.