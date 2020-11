De politie heeft eind oktober twee Utrechters opgepakt in een groot politieonderzoek naar cocaïnehandel in Lombok. De verdachten van 24 en 27 jaar oud blijven in ieder geval drie maanden vastzitten, meldt de politie donderdag.

De twee worden gezien als hoofdverdachten in het onderzoek. De 24-jarige man werd op 20 oktober op heterdaad aangehouden voor drugshandel. Hij wordt daarnaast verdacht van witwassen van geld dat hij verdiende met drugshandel. De 37-jarige verdachte werd op 28 oktober opgepakt.

De politie doorzocht drie panden en verschillende auto's en trof daarbij 140.000 euro contant geld en een grote hoeveelheid merkkleding aan. Verder werd er voor duizenden euro's aan horloges, verdovende middelen en eigendomsbewijzen van onroerend goed in het buitenland gevonden. Alle goederen zijn door de politie in beslag genomen.

Door financiële rechercheurs wordt berekend hoeveel geld de mannen hebben verdiend aan drugshandel. Dat geld en waardevolle goederen kunnen vervolgens worden ingenomen. De gemeente kijkt daarnaast welke bestuurlijke maatregelen genomen moeten worden.

Drugshandel is in Lombok al langer een probleem. Er zijn bijvoorbeeld zorgen dat criminelen minderjarigen ronselen voor criminele activiteiten. De gemeente, politie en het Openbaar Ministerie (OM) werken samen in de Aanpak Utrecht Zuid om drugshandel te remmen en te voorkomen dat jongeren bij criminele zaken betrokken raken.