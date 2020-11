De Utrechtse coronatestlocaties aan de Koningsweg en bij het UMC Utrecht sluiten wanneer de nieuwe XL-teststraat bij de Jaarbeurs opent. Deze extra grote teststraat zal nog in november geopend worden.

De nieuwe XL-testlocatie bij de Jaarbeurs wordt momenteel opgebouwd. Er komen veertig straten, waar per straat twintig tests per uur afgenomen kunnen worden. Maximaal zijn dit dus achthonderd coronatests per uur. Mensen met klachten kunnen er zowel lopend als op de fiets en met de auto terecht.

Vanwege de opening van de XL-testlocatie is besloten om de teststraten aan de Koningsweg en bij het UMC te sluiten.

De locatie aan de Koploperstraat blijft wel open. "Voor inwoners aan de west- of noordzijde van de stad kan dit een goed alternatief zijn voor de testlocatie Jaarbeursterrein", laat de gemeente weten.